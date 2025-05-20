«Мосфильм» засудил кубанского ИП за печать на футболках кадра из «Операции "Ы"»

Арбитражный суд Краснодарского края обязал индивидуального предпринимателя выплатить киноконцерну «Мосфильм» 10 тыс. руб. компенсации за незаконное использование кадров из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» в принте футболок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Как установлено в ходе разбирательства, «Мосфильм» владеет исключительными правами на фильм на основании Удостоверения национального фильма №186 от 13 апреля 1999 года. Киноконцерн обнаружил, что ИП через онлайн-магазин на платформе Wildberries реализует продукцию с изображениями киногероев.

4 июля 2024 года представители «Мосфильма» приобрели товар у предпринимателя и подтвердили факт продажи контрафактной продукции. Киностудия отметила, что не давала разрешения на коммерческое использование фрагментов своего фильма.

Перед обращением в суд «Мосфильм» направил ответчику претензию с требованием выплатить компенсацию, однако предприниматель не отреагировал на досудебное урегулирование, что вынудило киноконцерн защищать свои права через арбитраж.

Первоначально истец требовал взыскать 50 тыс. руб. компенсации и дополнительные расходы, но суд уменьшил сумму выплаты.

Наталья Решетняк