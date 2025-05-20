Уфимский завод «Гидравлика» и Радиоэлектронный технопарк попали под санкции ЕС

АО «Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика"» и ООО «Управляющая компания "Радиоэлектронный технопарк РВ-1"» попали в 17-й пакет санкций Европейского союза. Решения совета ЕС опубликованы в официальном журнале организации.

Ограничительные меры в отношении уфимских предприятий введены в связи с действиями на Украине. Всего в 17-й пакет санкций попали 75 физических и юридических лиц и 189 судов.

Завод «Гидравлика» был открыт 1942 году, входит в холдинг «Технодинамика», выпускает продукцию для авиационной и космической отрасли.

Радиоэлектронный технопарк РВ-1 создан в 2021 году, учредители — ООО «Урал-трейдинг» (принадлежит Халиту Зарипову) и Венер Мирзаянов. На территории технопарка планируется размещение производства беспилотных летательных аппаратов, сенсоров, плат, датчиков, электронных компонентов.

Идэль Гумеров