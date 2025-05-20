Новоуральский суд отклонил иск экс-депутата Ислентьевой о восстановлении мандата

Новоуральский городской суд признал законным решение думы о лишении Ирены Ислентьевой мандата депутата, сообщили «Ъ-Урал» в аппарате думы муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат думы Новоуральска Ирена Ислентьева

Фото: Аппарат думы Новоуральского городского округа Бывший депутат думы Новоуральска Ирена Ислентьева

Фото: Аппарат думы Новоуральского городского округа

Напомним, в конце марта, дума Новоуральска приняла решение о лишении Ирены Ислентьевой депутатского мандата в связи с ее отсутствием на заседаниях в течение полугода. Решение было принято большинством голосов. Госпожа Ислентьева оспорила это решение в суде.

Ирена Ислентьева занимает должность директора ООО «УЭС», в думе Новоуральска входила в состав комиссий по бюджету и муниципальной собственности. В 2012 и в 2017 годах была избрана депутатом думы муниципалитета в качестве самовыдвиженца, в 2022 году — как представитель «Единой России» (ЕР). По данным избиркома, на выборах в 2022 году кандидатуру госпожи Ислентьевой поддержали 600 человек. Она обошла самовыдвиженца, директора компании «Привокзальный плюс» Татьяну Свечкову (получила 412 голосов).

Рассмотрев материалы дела, суд признал решение думы законным и обоснованным. Он не усмотрел нарушений в порядке исчисления срока, по истечении которого депутатские полномочия могут быть прекращены. Кроме того, суд не нашел уважительных оснований отсутствия Ирены Ислентьевой на заседаниях.

Суд отказал Ирене Ислентьевой в удовлетворении требований о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб. Госпожа Ислентьева мотивировала свои требования «переживаниями и душевными страданиями», которые ей якобы причинили публикации в социальных сетях и областных интернет-изданиях, касающиеся ее отстранения от должности.

Полина Щуцкая