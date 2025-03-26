Дума Новоуральска лишила мандата депутата от «Единой России» за прогулы

Дума Новоуральска (Свердловская область) проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» (ЕР) Ирены Ислентьевой из-за пропусков заседаний шесть месяцев подряд, сообщили «Ъ-Урал» в аппарате думы муниципалитета. «Депутат присутствовала всего лишь на 35% заседаний думы за весь 2024 год. С этим она отсутствовала на всех заседаниях думы с сентября 2024 года по февраль 2025 года»,— пояснили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат думы Новоуральска Ирена Ислентьева

Фото: Аппарат думы Новоуральского городского округа Бывший депутат думы Новоуральска Ирена Ислентьева

Фото: Аппарат думы Новоуральского городского округа

Дума Новоуральска состоит из 20 депутатов: 18 — от «Единой России», два — самовыдвиженцы.

По данным думы, госпожа Ислентьева пояснила коллегам, что не смогла посещать заседания из-за необходимости ежедневного ухода за близким родственником и участия в заседаниях арбитражного суда. «Депутаты обратили внимание, что в этот же период Ирена Ислентьева неоднократно находила возможность личного участия в заседании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета и в заседании комитета кредиторов УЖК "Новоуральская"»,— подчеркнули в аппарате. В думе отметили, что арбитражный суд мог отложить судебное разбирательство с участием госпожи Ислентьевой, поскольку присутствие на заседании думы является уважительной для этого причиной.

В аппарате добавили, что Ирена Ислентьева не участвовала в обсуждении перечня наказов избирателей и отсутствовала на утверждении местного бюджета на 2025 год. «Начиная с 2024 года она официально перестала проводить приемы граждан. Не направила она в администрацию и свои предложения по выполнению наказов избирателей на 2026 год»,— добавили в сообщении.

По итогам обсуждения вопроса за лишение мандата госпожи Ислентьевой проголосовали 12 депутатов, трое — выступили против, один — воздержался. Получить комментарий Ирены Ислентьевой «Ъ-Урал» не удалось.

Ирена Ислентьева занимает должность директора ООО «УЭС», в думе Новоуральска входила в состав комиссий по бюджету и муниципальной собственности. В 2012 и в 2017 годах была избрана депутатом думы муниципалитета в качестве самовыдвиженца, в 2022 году — как представитель ЕР. По данным избиркома, на выборах в 2022 году кандидатуру госпожи Ислентьевой поддержали 600 человек. Она обошла самовыдвиженца, директора компании «Привокзальный плюс» Татьяну Свечкову (получила 412 голосов).

Василий Алексеев