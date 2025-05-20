Прокуратура решила истребовать участок под застройку близ Щелоковского хутора

Прокуратура Нижегородской области подала в суд заявление об истребовании у региональных властей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070279:8 у деревни Кузнечиха в Советском районе Нижнего Новгорода. По данным публичной кадастровой карты, этот гектар земли кадастровой стоимостью 148, 9 млн руб. расположен по соседству с третьим озером Щелоковского хутора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Публичная кадастровая карта Фото: Публичная кадастровая карта

У спорного земельного участка определен вид разрешенного использования — для комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры. Однако эту территорию пересекает питающий озера Кузнечихинский ручей, водоохранная зона которого не может отчуждаться и застраиваться.

Иск к областному минимущества подан в интересах Российской Федерации: очевидно, участок с водным объектом прокурор намерен истребовать в федеральную собственность.

Иван Сергеев