Участник СВО Владимир Анисимов стал заместителем мэра Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил участника СВО и президентской программы «Время героев» Владимира Анисимова своим заместителем. В новой должности он будет курировать работу по поддержке бойцов, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи, сообщил глава города в своем Telegram -канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Анисимов

Фото: администрация Нижнего Новгорода Владимир Анисимов

Фото: администрация Нижнего Новгорода

«Направление ему очень близкое — здесь и учеба в военной академии, участие в специальной военной операции и знание происходящего изнутри, полученные за проявленное мужество госнаграды»,— сказал мэр.

В программе «Время героев», по которой бойцов обучают госуправлению, Юрий Шалабаев был наставником Владимира Анисимова. В начале августа 2024 года, после нескольких недель стажировки в администрации города, участник СВО стал советником мэра на общественных началах.

Владимир Анисимов не первый участник спецоперации и программы «Время героев», который начал работать в региональных органах власти. В сентябре 2024 года Евгений Чинцов был избран председателем думы Нижнего Новгорода, а в январе 2025 года Александр Тихонов стал заместителем приволжского полпреда.

Елена Ковалева