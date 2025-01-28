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Приволжский полпред Игорь Комаров назначил участника СВО своим заместителем

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назначил участника специальной военной операции Александра Тихонова своим заместителем. Как напомнили в пресс-службе полпредства, Игорь Комаров был наставником господина Тихонова в президентской программе «Время героев».

Участник программы «Время героев» Александр Тихонов (слева) и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров

Участник программы «Время героев» Александр Тихонов (слева) и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров

Участник программы «Время героев» Александр Тихонов (слева) и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров

Полковник Александр Тихонов — уроженец села Яльчики Чувашской Республики, кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев».

Во время стажировок он работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников СВО. В должности заместителя приволжского полпреда Александр Тихонов будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников спецоперации.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», еще один участник СВО и программы «Время героев» Евгений Чинцов осенью 2024 года избран председателем гордумы Нижнего Новгорода.

Галина Шамберина

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