Женщина ухищренным способом пыталась пронести в самарский СИЗО-1 запрещенку
В проходном коридоре КПП следственного изолятора № 1 УФСИН сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещенных предметов. Об этом сообщили в региональном УФСИН.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
При досмотре личных вещей граждан, прибывших на свидание, у одной женщины была обнаружена сумка, в которой ухищренными способами были спрятаны блок зарядного устройства, зарядное устройство Micro USB и проводные наушники.
По данному факту проводится проверка. Женщине грозит административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ. Кроме того, согласно внутреннему распорядку СИЗО, ей досрочно прекратили свидание.