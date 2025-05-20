Минюст: реестр неплательщиков алиментов заработает в 2025 году

Открытый реестр неплательщиков алиментов заработает в 2025 году, сообщил первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Забарчук

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Забарчук

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Закон о создании реестра был принят в мае 2024 года. Согласно документу, в реестр будут вноситься личные данные (фамилия, имя, дата и место рождения) граждан, объявленных за неуплату в розыск или привлеченных к ответственности. Также в реестре будет зафиксирована сумма задолженностей.

Выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, господин Забарчук напомнил, что принятые поправки вступают в силу уже 25 мая. «Сам реестр полноценно заработает уже в этом году. <...> Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам»,— сказал господин Забарчук (цитата по «РИА Новости»).

Когда именно реестр начнет функционировать — неизвестно. В феврале 2025 года директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщал, что в него могут быть включены около 120 тыс. должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тыс. осужденных за неуплату алиментов.

Полина Мотызлевская