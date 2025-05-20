Сотрудницу банка обвинили в краже 95 млн рублей с бизнес-счета нижегородки

С бизнес-счета 62-летней жительницы Семеновского округа похитили 95,9 млн руб. По данному факту возбудили дело хищении денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшая обратилась в полицию в середине мая. Как полагает следствие, деньги похитила 24-летняя сотрудница банка, в котором был открыт бизнес-счет: она сменила номер телефона, привязанный к личному кабинету потерпевшей, и перевела деньги на другой счет. Последний счет арестован, расследование продолжается.

Анастасия Титова