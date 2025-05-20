Белорецкий металлургический комбинат уволил гендиректора

Совет директоров АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу «Мечел») на вчерашнем заседании досрочно прекратил полномочия гендиректора Сергея Федорова. Решение опубликовано компанией на портале раскрытия корпоративной информации. Кроме того, совет директоров выбрал нового руководителя предприятия, его имя не называется.

Сергей Федоров возглавлял компанию с 8 июня 2023 года.

Белорецкий металлургический комбинат работает с 1940 года на базе ряда предприятий, действовавших с XVIII века, в 1994 году был приватизирован, в 2016 году реорганизован в АО. Компания является одним из основных производителей метизов в России, в числе прочих производит катанку, стальную проволоку, стальные канаты, ленты, стропы. В 2024 году чистая прибыль БМК составила 973,2 млн руб. при выручке 31,9 млрд руб.

Идэль Гумеров