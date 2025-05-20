Представлены инвестпроекты для транспортного хаба между РФ и Китаем в Хабаровске

На острове Большой Уссурийский предлагают создать индустриальный парк или технопарк.

На питч-сессии Российско-китайского форума в Хабаровске обсудили идеи совместного освоения трансграничного острова Большой Уссурийский на реке Амур. Всего было представлено 14 инвестпроектов, среди них — индустриальный парк, технопарк, отель и яхт-клуб. Об этом сообщили на сайте правительства Хабаровского края.

Проект создания индустриального парка «Восточный мост» представил первый замдиректора регионального Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций (АПИРИ) Владимир Комков. В первую очередь планируется строительство пяти зданий площадью 1,5 тыс. кв. м, вторая очередь предполагает возведение еще 12 зданий. Всего под парк определено 138,8 га. К реализации проекта хотят приступить в этом году, общий объем вложений в первый этап превысит 1,7 млрд руб. В числе потенциальных инвесторов значатся российско-китайский частный индустриальный парк «Амур», который уже приступил к освоению площадки.

Также были представлены проекты технопарка площадью 4,2 га, парка Дружбы народов, клубного отеля и яхт-клуба.

Российско-китайский форум проходит в Хабаровске с 19 по 20 мая. Оператор форума — фонд «Росконгресс». Организатором форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке МИДа, Минэкономики, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ.

Эрнест Филипповский, Хабаровск