Силовики с очередной миграционной проверкой прошлись по стройкам Пушкинского района

Несколько действующих строек на территории Пушкинского района утром 20 мая подверглись миграционной проверке. Пять человек отправились в отделение, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Этим утром стройки посетили полицейские с собаками, а также сотрудники миграционной службы. Всего документы проверили у 63 иностранных граждан, пятерых из них в связи с нарушениями доставили в отдел полиции. Там нелегалов привлекли к административной ответственности и внесли в реестр для контроля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участницу группы, легализовавшей в Петербурге 150 тыс. мигрантов, осудили на 5 лет.

Дарья Астанина