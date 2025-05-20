«Сочи-Парк» вошел в топ-3 популярных локаций для летнего отдыха

«Сочи-Парк» вошел в рейтинг самых востребованных у российских туристов локаций для посещения в период летнего отпуска, разделив второе место с Эрмитажем. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитиков компании Отелло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

Согласно исследованию, природные достопримечательности пользуются наибольшим спросом — их планируют посетить 15% опрошенных. В перечень популярных мест также вошли музеи (11%), культурные объекты (8%), пляжи (7%) и парки (5%).

Среди конкретных достопримечательностей лидирует озеро Байкал (5%), на втором месте расположился «Сочи-Парк» (4%), разделивший позицию с Эрмитажем (4%).

Краснодарский край входит в число лидеров по популярности среди российских путешественников. Особым спросом пользуются село Эстосадок в горах Сочи, сам город-курорт, федеральная территория Сириус и Адлерский район. На эти направления приходится около 16% от всех бронирований. Санкт-Петербург занимает 18% рынка, Москва — 10%.

Среди наиболее доступных направлений для отдыха отмечены Иркутск, Махачкала и Новосибирск со средней стоимостью проживания 5 тыс. руб. за сутки. В Краснодаре, Волгограде и Екатеринбурге ночь обойдется туристам не дороже 6 тыс. руб.

Мария Удовик