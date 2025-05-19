Партийно-гуманитарные разногласия

Руководитель фракции ЛДПР в Курской облдуме и бывший координатор ее областного отделения Владимир Федоров исключен из партии за пассивность во время вторжения в регион вооруженных сил Украины. Как сообщил “Ъ” нынешний координатор ячейки Алексей Томанов, на вид бывшему либерал-демократу было поставлено нежелание заниматься «гуманитаркой». Сам господин Федоров уверяет, что не только оказывал беженцам помощь, но и продолжал реальную депутатскую работу, пока однопартийцы «играли в героев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции ЛДПР в Курской облдуме Владимир Федоров (в центре)

Фото: ЛДПР Руководитель фракции ЛДПР в Курской облдуме Владимир Федоров (в центре)

Фото: ЛДПР

Об исключении экс-лидера курских либерал-демократов из партии “Ъ” сообщил Алексей Томанов. По его словам, причиной стала низкая вовлеченность Владимира Федорова в помощь жителям в период оккупации части региона вооруженными силами Украины, а также периодическое нарушение устава ЛДПР и неисполнение решений ее руководящих органов. «Еще в прошлом году мы сформировали штаб помощи СВО, который Федоров проигнорировал. В период, когда мы формировали новый костяк активистов, работающих с гуманитарной помощью, он также не принял в этом участия»,— заявил господин Томанов. По его убеждению, глава фракции «потерял связь с людьми, больше не чувствует их проблемы, а лишь прикрывается именем основателя партии Владимира Жириновского».

Владимир Федоров возглавлял курское отделение ЛДПР с 2009 года, а в 2011-м был избран в областную думу. Под его руководством партия заняла второе место на выборах в областной парламент в 2016 году (18,4%), обойдя КПРФ. В 2017-м господин Федоров уступил партийный пост Алексею Томанову, который в 2021-м также избран в облдуму.

В ответ на претензии господин Федоров написал в соцсетях, что, в отличие от «граждан, дорвавшихся до власти путем интриг и предательства», он остается верен принципам Владимира Жириновского и будет продолжать работу в интересах жителей.

Бывший партиец утверждает, что оказывал помощь Донбассу с 2016 года, а «гуманитарку» военным доставлял с первых дней СВО: «Я и сейчас продолжаю помогать армии, только мой подход принципиально отличается от томановского. Я покупаю продукцию за свои личные средства и передаю солдатам на передовую, при этом не устраивая шоу и не наряжаясь в военную форму». А вот господин Томанов развозит чужие грузы и «играет в героя», увешиваясь «брониками, касками, РЭБом», посетовал политик.

Также Владимир Федоров напомнил, что работа депутата не ограничивается гуманитарной помощью — он должен предлагать законы и контролировать чиновников: «Об этом все забыли, и в области творился полный бардак. Все бегали с гречкой, хотя люди просили принимать законодательные решения, организовывать быт вынужденных переселенцев». Господин Федоров отметил, что, в отличие от своего оппонента, в это время предлагал установить компенсацию аренды жилья беженцам, выплату пособий, отсрочку кредитов и списание налогов.

В разговоре с “Ъ” Владимир Федоров не стал комментировать возможность обжалования своего исключения из партии до получения решения. Он подчеркнул, что оно должно быть мотивировано конкретными причинами, но не такими формулировками, которые использовал Алексей Томанов.

По оценке политолога Владимира Слатинова, в течение 20 лет Владимир Федоров был лицом курского реготделения ЛДПР и «держал дистанцию от власти, предлагая порой популистскую и наивную, но все же внятную альтернативную повестку».

«С приходом Алексея Томанова курское отделение стало более провластным, что органично вписалось в федеральный тренд и в текущую ситуацию»,— добавляет эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж