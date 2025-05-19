Песков: тема изменения Конституции не стоит на повестке дня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема внесения поправок в Конституцию РФ не обсуждалась властями. Так он ответил на высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого о возможном внесении изменений в основной закон в связи с «нынешними условиями».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у Толстого, что он имел в виду»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).
Ранее сегодняшнее высказывание господина Толстого опроверг и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он сказал, что нынешняя версия Конституции отвечает реалиям времени. Текущая версия Конституции была принята в 2020 году.