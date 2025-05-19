Песков: тема изменения Конституции не стоит на повестке дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема внесения поправок в Конституцию РФ не обсуждалась властями. Так он ответил на высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого о возможном внесении изменений в основной закон в связи с «нынешними условиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у Толстого, что он имел в виду»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сегодняшнее высказывание господина Толстого опроверг и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он сказал, что нынешняя версия Конституции отвечает реалиям времени. Текущая версия Конституции была принята в 2020 году.

Екатерина Отрашкевич