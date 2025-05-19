Крашенинников: Конституция России «хорошо написана» и не требует изменений

Конституция РФ «хорошо написана» и не требует принятия каких-либо поправок, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Так он прокомментировал высказывание вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, который допустил внесение в основной закон государства «более существенных изменений, чем пять лет назад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Она (Конституция.— "Ъ") отвечает реалиям времени.<...> Периодически какие-то такие вопросы (о внесении поправок.— "Ъ") возникают, но они имеют скорее эмоционально-пиаровское свойство»,— сказал господин Крашенинников ТАСС.

Поправки в Конституцию РФ были приняты в 2020 году. Они затронули 42 статьи основного закона. Одна из поправок предусматривала обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Екатерина Отрашкевич