Хуснуллин: все необходимые для жителей Мариуполя социальные объекты восстановили

Все социальные объекты, необходимые для жителей Мариуполя в ДНР, полностью восстановлены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Они рассчитаны на 300 тыс. человек, проживающих в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«И садики, и школы, и музыкальные школы, и спортивные объекты»,— уточнил господин Хуснуллин в беседе с журналистами (цитата по ТАСС). В марте стало известно и о перспективе жилой застройки в Мариуполе.

Девелопер «Садовое кольцо» рассказал «Ъ», что займется строительством жилья в городе. В запланированные проекты компания может вложить более 3,5 млрд руб. В качестве первого проекта к 2026 году планируется возвести девятиэтажный дом на улице Артема в центральной части Мариуполя. Площадь постройки — 4,3 тыс. кв. м.

Подробности — в материале «Ъ» «Мариуполь возьмут в “Садовое кольцо”».