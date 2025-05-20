Трафик по графику

Финансовые показатели РДП.ру — разработчика решения «Ростелекома» (MOEX: RTKM) для технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на сети операторов связи — значительно сократились в прошлом году. Так, выручка упала на 68%, а чистая прибыль — на 85%. За падением показателей последовала реструктуризация компании, которая может быть связана с разделением активов для работы с государственным и коммерческим рынками, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка разработчика DPI-решений (Deep Packet Inspection — глубокий анализ трафика) для ТСПУ Роскомнадзора РДП.ру (входит в «Ростелеком») сократилась в прошлом году на 68%, до 2,3 млрд руб., чистая прибыль — на 85%, до 328 млн руб., следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании в «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился “Ъ”.

DPI пропускает через себя весь трафик сети, анализируя содержимое пакетов передаваемой информации. Содержание пакета остается неизвестным, но DPI может отличить его по типу — например, трафик мессенджера от заблокированной соцсети. DPI-решение РДП.ру является ключевым элементом ТСПУ, которые устанавливаются на сетях операторов связи по закону о «суверенном рунете». Поставкой и внедрением ТСПУ на сетях всех операторов в качестве интегратора занимается компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), решения для которой разрабатывает РДП.ру, писал РБК.

В пояснительной записке к отчетности говорится, что у РДП.ру также упала выручка от продажи ПО и программно-аппаратных комплексов на 68%. При этом если в 2022 году 95% продаж компании приходилось на ДЦОА, то на такие операции в 2023 году пришлось 97%, а в 2024 году — 80%.

Кроме того, из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что в конце апреля у компании появился новый совладелец — АО «Градиент», которому теперь принадлежит 59,9% компании (еще 25,01% — у ПАО «Башинформсвязь», 15% — у ООО «Рестрим»). Ранее «Башинформсвязи» принадлежало 85%. Также в апреле было зарегистрировано новое юрлицо — ООО «РДП Энтерпрайз», 90% которого принадлежит ООО «Рестрим». В «Ростелекоме» отказались комментировать падение финансовых показателей РДП.ру, но объяснили создание нового юридического лица «внутригрупповой реструктуризацией». В Роскомнадзоре “Ъ” сказали, что информация по объему закупок и установки ТСПУ «не может быть предоставлена». В РДП.ру от комментариев отказались, в ДЦОА не ответили на запрос “Ъ”.

«Реструктуризация компании может быть вызвана разделением сервисной модели таким образом, чтобы у клиентов государственного сектора и частных клиентов были разные "точки входа", равно как и разные тарифы и модели обслуживания»,— предполагает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян и подтверждает собеседник, знакомый со стратегией компании.

«Сейчас DPI применяется провайдерами преимущественно для фильтрации по спискам Роскомнадзора. Количество установленных ТСПУ едва ли сократилось. Скорее, сократилось количество новых установок, так как у всех операторов комплексы уже установлены»,— объясняет основатель точки обмена трафиком Baikal-IX Ярослав Зверьков. При этом, по его словам, обновление ТСПУ за 59 млрд руб., о котором писал Forbes в сентябре 2024 года, может обеспечить РДП.ру новый спрос на решения.

Собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке объясняет, что Роскомнадзор устанавливает оборудование ТСПУ в «плановом режиме ежегодно по мере необходимости». Однако в последние годы ведомство проводило интенсивные проектные работы по контролю контента в российском сегменте интернета, объясняет коммерческий директор «Кода безопасности» (криптошлюз компании частично применяется в ТСПУ) Федор Дбар. По его словам, это приводило к всплеску поставок от РДП.ру и «как следствие, к росту выручки компании». «Вероятно, количество подобных проектов в 2024–2025 годах снизилось, что отразилось на выручке РДП.ру. Поэтому падение показателей вряд ли говорит о каких-то системных событиях в компании, а лишь о естественной жизни рынка»,— полагает господин Дбар. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2, «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Алексей Жабин