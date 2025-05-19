По делу бывшего донского министра Кушнарева допросили троих свидетелей
В Ростове по делу бывшего министра транспорта региона Виталий Кушнарева допросили троих свидетелей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что инстанция изучила первый том материалов. Следующее заседание состоится 26 мая. Отмечается, что суд планирует продолжить допрос свидетелей.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ходе заседания 12 мая Железнодорожный районный суд Ростова выслушал показания двух свидетелей по делу: соседа Кушнарева и понятого.