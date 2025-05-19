Степашин обвинил Сердюкова в серьезном ударе по обороноспособности России

Глава Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин заявил, что назначение Анатолия Сердюкова министром обороны в 2007 году и его руководство до 2012 года нанесли серьезный ущерб обороноспособности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В свое время был такой министр обороны Сердюков, не всуе будет сказано, который нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны, в том числе по военкоматам, по призыву, по всему остальному»,— сказал господин Степашин (цитата по ТАСС). Он отметил, что до начала конфликта на Украине многие не осознавали необходимости защиты российских границ.

Говоря о нынешней деятельности Ассоциации юристов России, господин Степашин подчеркнул, что организация активно оказывает юридическую помощь военнослужащим и участникам специальной военной операции. По его словам, практически все представители ассоциации побывали «за ленточкой» — на территориях Украины. Он также подчеркнул, что освобожденные территории — это не новые, а возвращенные в состав России земли.