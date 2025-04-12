Руденко: Россия поставит Китаю столько нефти, сколько потребуется

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова поставлять Китаю столько нефти, сколько он готов потребить. Об этом замминистра внешнеполитического рассказал в беседе с ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Руденко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Руденко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Китай будет действовать прежде всего из своих национальных интересов. Если они потребуют закупок нефти, то, конечно, Китай это сделает, но это выбор наших китайских друзей»,— ответил господин Руденко о возможных действиях Китая в случае масштабного сокращения поставок нефти для КНР из США.

Ранее Bloomberg сообщал, что поставки американской нефти в Китай стремятся к полной остановке. При этом поставки из США не являются для Китая критическими. За 2025 год их поставки составили лишь 1% от общего объема нефтяных поставок.

Подробнее об экономическом противостоянии Пекина и Вашингтона читайте в материале «Ъ» «Игра на повышение».