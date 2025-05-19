Участника запрещенного нацбатальона ВСУ приговорили к 12 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима стрелка-штурмовика ВСУ Олега Заклетку. Он участвовал в одном из украинских националистических батальонов ВСУ (признан террористическим в РФ и запрещен). Первые три года осужденный проведет в тюрьме. Об этом сообщило управление ФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Осужденного мобилизовали в ВСУ в ноябре 2023 года, в декабре того же года он перевелся в один из нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ). Мужчина воевал против ВС РФ в районе города Константиновка в ДНР. В ноябре 2024 года Заклетку взяли в плен российские военнослужащие. При этом мужчина оказывал вооруженное сопротивление.

В судах регулярно проходят слушания по делам участников украинских нацбатальонов. Так, в апреле вынесли приговоры трем бойцам батальона «Азов» (признан террористическим в РФ и запрещен). Ранее Верховный суд ДНР назначил 12 лет колонии строгого режима бойцу другого террористического батальона.

Никита Черненко