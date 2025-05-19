Песков: решение конфликта на Украине связано со множеством нюансов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта связано с большим количеством нюансов. По его словам, Россия готова обсуждать эти вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По их итогам делегации договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», обозначить видение режима прекращения огня и продолжить контакты.

Лусине Баласян