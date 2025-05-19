У Citroen будет новый гендиректор

Сегодня, 19 мая, автоконцерн Stellantis объявил о смене генерального директора одной из входящих в него компаний — французской Citroen. 2 июня ее нынешний глава Тьерри Коскас, возглавлявший Citroen с 2023 года, уйдет в отставку, новым гендиректором станет Ксавье Шардон. Он работал в Citroen с 1994 по 2012 год. После этого он занимал различные должности в Volkswagen — сначала директора по продажам в Европе, а последние четыре года — главы французского филиала компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bob Edme / AP Фото: Bob Edme / AP

В декабре 2024 года ушел в отставку генеральный директор всего альянса Stellantis Карлос Таварес. Его преемник пока не назначен, в компании рассматривают разных кандидатов на этот пост. Пока ею руководит временный исполнительный комитет, возглавляемый председателем совета директоров Джоном Элканом. Изменения в руководстве Stellantis и Citroen происходят из-за ухудшения финансовых показателей автоконцерна. По итогам 2024 года выручка Stellantis упала на 17%, а чистая прибыль — на 70%.

Яна Рождественская