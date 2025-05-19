Белый дом: Трамп может ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, этот вопрос «на столе» у президента.

Агентство AFP сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали возможные санкции на встрече после церемонии интронизации папы Льва XIV в Ватикане в воскресенье. В пресс-службе Белого дома по итогам переговоров, на которых также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио, сообщали, что участники «обсудили общую цель» по урегулированию конфликта и «поделились последними данными касательно хода переговоров о прекращении огня и устойчивом мире».

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на европейских чиновников, что Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения жестких санкций против России, предложенных сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Дональд Трамп может поддержать законопроект, если Россия не пойдет на уступки, сообщили источники агентства. Линдси Грэм предложил ввести пошлины 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также запретить сделки с госдолгом РФ. Владимир Путин говорил, что санкционное давление неэффективно, и называл такие меры ударом по глобальной экономике.

Анастасия Домбицкая