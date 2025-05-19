Стармер анонсировал «новую эру» в отношениях Британии и Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер открыл саммит Евросоюз—Великобритания словами о том, что отношения двух сторон вступают в новую эру. Он анонсировал заключение договоренностей о стратегическом партнерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

«Мы заключаем соглашение о новом стратегическом партнерстве, соответствующем нашему времени и приносящем реальные, ощутимые выгоды»,— сказал господин Стармер, открывая саммит с участием лидеров стран Евросоюза в Лондоне (цитата по AFP). По его словам, событие «знаменует собой новую эру в отношениях» Британии и ЕС.

Анонсируя саммит 18 мая, британский премьер заявил, что соглашение будет отвечать национальным интересам страны и принесет «еще больше выгоды для Великобритании». Ожидается, что стороны подпишут три соглашения: соглашение в области безопасности и обороны, заявление о глобальных вызовах, включая ситуацию на Украине, и документ о взаимопонимании.

О «перезагрузке отношений» с Евросоюзом после Brexit правительство лейбористов во главе с Киром Стармером заговорило сразу после его прихода к власти в июле 2024 года. Тогда СМИ сообщали о планах нового правительства организовать саммит лидеров стран Евросоюза и Великобритании, которые не проводились с момента выхода Британии из ЕС в 2020 году. В октябре 2024 года Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились возобновить такие встречи.

Подробнее о прогрессе в отношениях Британии и ЕС — в материале «Ъ» «Кто старое помянет, тому из ЕС вон».

Анастасия Домбицкая