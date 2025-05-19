В Ростовской области осудили заключенных, причастных к экстремизму

В Ростовской области осудили четверых заключенных, подозреваемых в организации деятельности экстремисткой организации АУЕ (запрещена в России), сообщили в пресс–службе УФСБ России по Ростовской области.

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Оперативники установили, что Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев, отбывая срок в ИК–2, не только осуществляли деятельность экстремисткой организации, но и управляли преступной средой.

Четвертый участник — Пётр Лопит, примкнул к преступному обществу позже и взял на себя функции пропаганды экстремизма в ИК–5.

В отношении всех указанных лиц Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации». Аксенова и Копейченко приговорили к четырем годам лишения свобод, Хоружева — к шести годам колонии особого режима, а Лопита, также признанного виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК России, — к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн