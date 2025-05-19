Число жертв пожара на заводе в Салавате увеличилось до трех

Сегодня днем в больнице скончался 44-летний мужчина, получивший сильные ожоги и травмы при взрыве на заводе «Свеча» в Салавате в пятницу, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Таким образом, число жертв инцидента увеличилось до трех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», 16 мая скончался 46-летний мужчина, которого при взрыве завалило обрушившимися конструкциями здания, 18 мая в больнице в Салавате от ожогов умер 51-летний пострадавший.

Еще два пострадавших находятся в стационаре.

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ), возбужденного следственными органами Башкирии.

Майя Иванова