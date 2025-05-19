В Забайкалье двум поселкам угрожают лесные пожары
Наземные и воздушные силы МЧС России в Забайкальском крае пытаются не допустить перехода лесного пожара на поселки Песчанка и Атамановка Читинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС Забайкальского края, угроза распространения огня в населенных пунктах оценивается как «потенциальная».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В районе действия пожара сосредоточена группировка в составе 60 человек, 15 единиц техники. Помощь оказывают 50 спасателей аэромобильной группировки из Хабаровска. Для тушения задействуют ведомственную авиацию — самолет Бе-200 и вертолет Ми-8»,— отмечается в сообщении.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 19 мая, в Забайкалье действует 31 пожар на площади более 640 тыс. га.
Подробнее о ситуации в Забайкальском крае — в материале «Ъ» «Горит один за всех».