Крысь отсюда

Один из самых известных английских футболистов Гари Линекер, ставший за последние четверть века еще и одним из наиболее уважаемых футбольных экспертов, что позволило ему возглавить список самых высокооплачиваемых ведущих BBC, уволен из Британской вещательной корпорации. Причина — неосмотрительность в общении в соцсетях. Это подтвердили и сам Линекер, и его бывший работодатель. Причина в том, что Линекер перепостил сообщение одной из пропалестинских структур, в котором антиизраильские заявления сопровождались изображением крысы. Прямая отсылка к тому, как евреев представляли в пропагандистских материалах нацисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BBC, являющаяся государственной структурой, уволила Гари Линекера, обвинявшего власти Великобритании в подражании нацистам, за поддержку нацизма

Фото: Will Oliver / EPA / TASS BBC, являющаяся государственной структурой, уволила Гари Линекера, обвинявшего власти Великобритании в подражании нацистам, за поддержку нацизма

Фото: Will Oliver / EPA / TASS

Гари Линекер, являющийся самым высокооплачиваемым ведущим BBC (в прошлом году его зарплата составила £1,4 млн), покинет штат Британской вещательной корпорации из-за скандала с антисемитским оттенком. Более четверти века он оставался ведущим высокорейтинговой программы «Матч дня» (Match of the Day), обзорной передачи игр первенства Англии. Кроме того, Линекер был одним из ключевых экспертов, работавших на чемпионатах мира и Европы. В этом году 64-летний Линекер уже заявлял о том, что по завершении сезона отойдет от работы в «Матче дня», но при этом собирался остаться экспертом BBC на матчах Кубка Англии и чемпионата мира 2026 года.

Этим планам сбыться не суждено. В понедельник генеральный директор BBC Тим Дейви сообщил об увольнении Линекера, отметив, что «Гари признал ошибку». «Мы пришли к соглашению о том, что он перестанет быть ведущим по завершении сезона»,— говорится в заявлении господина Дейви, распространенном BBC. При этом ранее озвученная британскими СМИ (Daily Mail, The Sun и даже BBC в варианте перепечатки из других изданий) причина увольнения, а именно антисемитизм, не оспаривается.

История, в которую влип Гари Линекер, на самом деле довольно глупая. Она если о чем-то и может свидетельствовать, так это о том, что бывший футболист не слишком погружен в печальные детали истории нацистской Германии.

Началось все с того, что Линекер перепостил на своей странице в Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение одной из пропалестинских групп. Ролик назывался «Объяснение сионизма меньше чем за две минуты».

На самом деле пропалестинская позиция Линекера была известна. Он давний противник миграционной политики британских властей. Он также не раз выступал в поддержку народа Палестины.

В 2023 году, после трагических событий 7 октября (в этот день боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, убили около 1,2 тыс. человек и взяли в заложники еще 253), он, реагируя на риторику правительства Великобритании, занявшего однозначную произраильскую позицию, после того как Израиль начал военную операцию в секторе Газа, сравнил поведение кабинета министров, снабжавшего Израиль вооружением, с действиями нацистской Германии. Тогда Линекера даже отстранили от работы, но вынуждены были восстановить, после того как многие коллеги-ведущие выступили в его поддержку.

В случае со скандальным роликом все оказалось сложнее. Линекер, очевидно, не обратил внимания на то, что к заголовку видео была пририсована крыса. А еврейские организации Великобритании тут же напомнили о том, что нацисты изображали евреев именно в виде крыс.

Так и оказалось, что Линекер не просто выступает за права палестинцев, но и не возражает против того, чтобы их оппонентов описывали в стиле нацистов.

Гари Линекер удалил скандальный репост. Он извинился, сказал, что никогда не стал бы намеренно делать или говорить ничего антисемитского. В понедельник он извинился еще раз (его слова приведены в общем заявлении BBC), отметив, что «никогда сознательно не перепостил бы ничего антисемитского — это противоречит всему, что я поддерживаю». «Тем не менее, я осознаю ошибку и ущерб, который я нанес. Отставка представляется правильным решением»,— отметил Гари Линекер.

Отметим, что, по всей видимости, руководство BBC в случае с Линекером решило воспользоваться обновленным регламентом поведения сотрудников (коррективы в него были внесены как раз после скандала с Линекером 2023 года). Он запрещает ведущим, за исключением тех, кто работает в новостных программах или обозревает международные отношения, вообще поднимать темы расы, национальности, религии и т. д. В том числе и на личных страницах в социальных сетях. Получилось весьма изящно и иронично: государственная структура уволила Линекера, обвинявшего власти в подражании нацистам, за поддержку германского нацизма.

Не менее иронично и то, что именно высказыванием о немцах Гари Линекер вообще-то и знаменит.

Да, у него была отличная карьера, по ходу которой он стал, например, лучшим бомбардиром чемпионата мира 1986 года (десять голов — рекорд Англии), трижды становился лучшим бомбардиром первенства Англии (1985, 1986, 1990), однажды (1989 году с «Барселоной») выиграл Кубок Кубков. Но в историю он вошел как автор фразы: «Футбол — простая игра. 22 игрока гоняют мяч 90 минут, а в конце побеждает Германия». Произнесена она была после поражения сборной Англии от немцев в полуфинале чемпионата мира 1990 года.

Добавим, что, несмотря на последние события, Гари Линекер, скорее всего, из медийного поля не исчезнет. Он и раньше говорил, что после ухода из «Матча дня» сконцентрируется на ведении своих каналов на общедоступных медиаресурсах. Случившееся увольнение только поможет Линекеру привлечь внимание к их раскрутке.

Александр Петров