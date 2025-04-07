«Ресурс групп» признали победителем конкурса на покупку 30% доли НПАТ

ООО «РТ-Лайн – Общественный транспорт» (входит в холдинг «Ресурс групп») признали победителем конкурса на покупку 30% доли акций крупнейшего пассажирского перевозчика Нижегородской области АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном министерстве транспорта 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Протокол подведения итогов направили в министерство имущественных и земельных отношений для проведения процедур, связанных с выпуском дополнительных акций предприятия.

Как писал «Ъ-Приволжье», на конкурс поступила только одна заявка. В феврале правительство опубликовало постановление о допэмиссии 711 тыс. акций НПАТ по цене 1 тыс. руб. за штуку, в общей сложности на 711 млн руб.

Галина Шамберина