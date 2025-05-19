В Башкирии вынесли приговор бывшим сотрудникам ГИБДД

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор трем бывшим госавтоинспекторам отдела ГИБДД по Кугарчинскому и Зилаирскому районам и восьми жителям Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ).

Суд приговорил экс-полицейских к трем с половиной, четырем и шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года каждому. Еще одного фигуранта уголовного дела — к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Два осужденных должны заплатить судебный штраф в размере 80 тыс. руб., в отношении пятерых уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности и «деятельным раскаянием».

В суде установлено, что в 2016 году житель Салавата — бывший сотрудник полиции — разработал схему похищения средств страховых компаний. Он предложил инспектору ГИБДД от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. за оформление инсценированных ДТП. На их основании граждане обращались в страховые компании за выплатами.

Согласно разработанному плану, с 2016-го по 2019 годы инспекторы оформили 25 фиктивных аварий, получив за это в общей сложности 288 тыс. руб. После увольнения со службы бывшие сотрудники Госавтоинспекции самостоятельно передавали взятки действующим коллегам, которые входили в состав преступной группы.

В результате незаконных действий страховым компаниям причинен ущерб в размере более 1,4 млн руб.

Майя Иванова