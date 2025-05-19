Среди заключенных Хакасии выявили бойца украинской террористической организации

Силовики Хакасии выявили в исправительной колонии участника украинской террористической организации, оборонявшего завод «Азовсталь». Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

По информации ведомства, в ноябре 2024 года в ИК-33 Хакасии из Москвы для отбывания наказания этапировали бывшего сотрудника одного из промышленных предприятий. Мосгорсуд признал его виновными в передаче представителю Украины сведений, составляющих государственную тайну, и приговорил к 17 годам лишения свободы.

Оперативники республиканских управлений ФСБ и ФСИН получили ранее неизвестные сведения о деятельности этого заключенного. «Установлено, что в 2022 году мужчина вступил в ряды запрещенной в России украинской террористической организации, непосредственно принимал участие в боях на территории Мариуполя и завода «Азовсталь» Донецкой Народной Республики, проводил обучение членов нацформирования»,— рассказали в УФСБ.

В отношении осужденного возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем).

Илья Николаев