Во время «Последнего звонка» в Башкирии ограничат продажу алкоголя

В соответствии с республиканским законодательством, в день проведения «Последнего звонка», 24 мая на всей территории Башкирии будет полностью запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво, напоминает пресс-служба Курултая Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Аналогичные ограничения будут действовать в другие праздники: в День молодежи, 28 июня, и в дни сабантуев, которые пройдут в муниципалитетах с 31 мая по 19 июня.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, жители республики «с пониманием относятся к таким временным ограничениям».

«Это эффективная мера, которая позволяет поддерживать общественный порядок во время массовых мероприятий и формирует правильные поведенческие установки. Люди понимают, что алкоголь — не обязательный атрибут праздника»,— отметил он.

Майя Иванова