Глава МВД Франции Брюно Ретайо стал председателем партии «Республиканцы»
Сегодня, 18 мая, популярный среди правых и ненавидимый левыми министр внутренних дел Брюно Ретайо возглавил правоцентристскую партию страны «Республиканцы» (LR). В итоге трехмесячной избирательной кампании он набрал 74,3% голосов. Его соперник Лоран Вокье получил только 25,7%.
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Результат голосования подтвердил склонность одной из основных партий Пятой республики к политике «жесткой руки», которую проводит министр. Подробнее читайте в «Ъ» завтра.