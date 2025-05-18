Глава МВД Франции Брюно Ретайо стал председателем партии «Республиканцы»

Сегодня, 18 мая, популярный среди правых и ненавидимый левыми министр внутренних дел Брюно Ретайо возглавил правоцентристскую партию страны «Республиканцы» (LR). В итоге трехмесячной избирательной кампании он набрал 74,3% голосов. Его соперник Лоран Вокье получил только 25,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Результат голосования подтвердил склонность одной из основных партий Пятой республики к политике «жесткой руки», которую проводит министр. Подробнее читайте в «Ъ» завтра.

Алексей Тарханов, Париж