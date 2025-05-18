Уроженец Омска оспаривает в апелляции решение о законности продажи «Мотовилихи»

Физлицо Евгений Баранов обратился с жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заявитель не согласен с решением первой инстанции, которая отказала ему в требованиях о признании законными торгов по продаже имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». По его мнению, сделка по реализации активов обанкротившегося предприятия была проведена с нарушением Гражданского кодекса и ФЗ «О банкротстве». Господин Баранов считает, что победитель торгов АО «Ремдизель» и нынешний владелец предприятия АО «Технодинамика» являются фактически аффилированными лицами, поскольку входят в контур государственной корпорации «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В итоге Арбитражный суд Пермского края установил, что доказательств аффилированности не представлено. При этом порядок реализации имущества «Мотовилихи» был утвержден собранием кредиторов, а АО «Ремдизель» соответствовало всем требованиям, которые предъявлялись к претендентам на лот. В качестве отдельных оснований для отказа в требованиях суд указал пропуск исковой давности, а также то, что результаты торгов не затрагивают права и законные интересы Евгения Баранова.