Сегодня исполняется 61 год главному раввину России Берлу Лазару

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Международного фонда СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев:

— Уважаемый рав Берл Лазар! Вся ваша жизнь является ярким примером служения еврейскому народу, и я горжусь тем, что именно Вы являетесь духовным лидером российской еврейской общины. Благодаря Вашему мудрому руководству евреи в нашей стране чувствуют себя уверенно и свободно. Вы не только ведете за собой, но и щедро делитесь опытом и знаниями, поддерживая каждого, кто нуждается в помощи. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый новый день приносит радость и вдохновение, а Всевышний оберегает Вас и помогает в Ваших благих делах. Уверен, впереди Вас ждут новые достижения на этом благом пути. С днем рождения, дорогой рав Берл Лазар! Мазаль Тов! До 120!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»