AFP: Вэнс и Зеленский провели встречу в Риме

В Риме состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудили запланированный на 19 мая телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Господа Вэнс и Зеленский говорили о возможном введении санкций против России, если стороны конфликта не смогут заключить соглашение о прекращении огня. Неназванный чиновник утверждает, что украинская сторона стремится к завершению конфликта. В ходе беседы Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский также затронули обстановку на фронте.

По словам собеседника агентства, разговор прошел лучше, чем перепалка украинского президента с господами Трампом и Вэнсом в Белом доме в феврале.

Во время проведения совместной пресс-конференции 28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп высказали противоположные мнения о конфликте на Украине и военной помощи Вашингтона Киеву. Позицию господина Трампа поддержал вице-президент. После напряженной беседы делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, и встреча завершилась раньше запланированного.

О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Елизавета Шмакова