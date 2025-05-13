Арестован подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании

Рано утром 13 мая в Лондоне был арестован 21-летний мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам двух жилых домов и одного автомобиля. Один из пострадавших домов принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Как сообщили в Скотленд-Ярде, учитывая обстоятельства, к расследованию подключился отдел по борьбе с терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский возле дома Кира Стармера на севере Лондона

Фото: Paul Sandle / Reuters Полицейский возле дома Кира Стармера на севере Лондона

Фото: Paul Sandle / Reuters

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел рано утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь дома. Сейчас полиция проверяет возможную связь этого случая с двумя другими инцидентами, случившимися чуть раньше. 8 мая загорелся автомобиль на той же улице, где стоит дом семьи Кира Стармера, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона. Как сообщает The Guardian, премьер не комментирует данные случаи, ссылаясь на продолжающееся расследование. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер сообщила, что ее подробно информируют о ситуации и полиция имеет ее «полную поддержку в расследовании», однако она также отказалась от подробных комментариев.

Алена Миклашевская