«Курганприбор» приобрел бывший завод госкорпорации «Ростех» в Новосибирске

АО «НПО Курганприбор» стало победителем торгов движимым и недвижимым имуществом обанкротившегося ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника», ранее входящий в структуру «Ростеха». Итоговая стоимость лота составила 307 млн руб., сообщается на сайте Федресурса. Аукцион был объявлен еще в конце марта 2025 года в форме публичного предложения со стартовой ценой 307 млн руб.

Всего на участие в торгах поступило две заявки. Вторым участников стала компания из Курганской области ООО «Третейское право».

В движимое и недвижимое имущество предприятия вошли производственные помещения общей площадью более 20 тыс. кв. м, в том числе цеха, гаражи, типография, а также оборудование. В списке лота 143 позиции. Организатор торгов — ООО «Юрсип».

ОАО завод «Сибсельмаш-спецтехника» был создан в 1997 году в результате реструктуризации Новосибирского производственного объединения «Сибсельмаш». Завод являлся одним из крупнейших за Уралом производителем сельхозмашин для нужд агропромышленного комплекса России. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении предприятия в марте 2019 года.

В конце апреля 2025 года стало известно, что новосибирский «Сибсельмаш» вошел в группу компаний «Курганприбор».

Лолита Белова