«Краснодар» сыграл на нервах

В стартовом матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на выезде одолел «Оренбург» — 2:1. Лидеру премьер-лиги пришлось проявить волевые качества, так как счет открыл соперник, а победу им принес гол Лукаса Оласы. В чемпионской гонке «Краснодар» на четыре очка оторвался от «Зенита», у которого впереди игра с «Ростовом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча «Краснодар»—«Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Следующая фотография 1 / 3 Кадры матча «Краснодар»—«Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

В противостоянии аутсайдера и лидера чемпионата никому нельзя было терять очки. «Оренбург», отстававший от занимающего 14-е место «Ахмата» на пять очков, лишь в случае победы еще мог надеяться на сохранение прописки в премьер-лиге. «Краснодар» тоже устраивал только победный результат, который позволял ему остаться на первом месте независимо от того, как сыграет в воскресенье с «Ростовом» другой претендент на чемпионский титул — «Зенит». Впрочем, казалось, что в Оренбурге у кубанцев не возникнет больших проблем, в том числе несмотря на неудобно раннее для них начало матча и специфическое искусственное поле.

У «Краснодара» отбыл дисквалификацию и вернулся в центр обороны Витор Тормена, так что состав был оптимальный. Фактурный бразилец, как обычно, подключался в атаку на стандартах, и первое же его появление в чужой штрафной площади закончилось ударом, который оренбуржцы заблокировали. Но на седьмой минуте фаворит неожиданно пропустил с классической контратаки в их исполнении. Георгий Зотов воспользовался открытым пространством на правом фланге и подал на Брайана Мансилью, перебив Тормену, а уже не столь мощного Джованни Гонсалеса аргентинец легко продавил и пробил головой с отскоком от синтетического газона. Голкипер Станислав Агкацев вроде прыгнул за мячом и не дотянулся.

Причем затем хозяева совершили еще несколько опасных набегов на его ворота, и опять у кубанцев сквозило справа, где располагался Гонсалес. Максим Сидоров убежал из-под него почти один на один с вратарем и не лучшим образом распорядился моментом. Кроме того, Мансилья заходил на дубль и на этот раз попал в Агкацева. Вообще «Оренбург» лучше смотрелся в дебюте матча, тогда как гости выглядели то ли какими-то заторможенными, то ли скованными.

«Краснодар» стал более или менее похож на себя только после того, как тоже неожиданно сравнял счет на 29-й минуте.

До того, как это произошло, можно было отметить лишь эпизод со срезкой Сидорова, на которую среагировал голкипер Николай Сысуев. Но южноуральцы все-таки привезли себе гол, когда уже грубо ошибся центральный защитник Максим Сыщенко. 20-летний дебютант премьер-лиги, проводивший только третий матч на таком уровне, неудачно отдал пас назад Сысуеву, чего и ждал матерый Джон Кордоба. Колумбиец перехватил мяч, легко обвел вратаря и поразил пустой створ.

Дальше игра совсем раскрылась, и до перерыва забить могли обе команды. У оренбуржцев снова чуть не оформил дубль Мансилья. Тормена успел накрыть его, однако рикошет от защитника получился не менее угрожающим, чем сам удар. Кубанцам повезло, что мяч проскакал рядом со штангой. А когда бил Виктор Са с передачи Кордобы, то штанга помогла Сысуеву отстоять свои ворота. В итоге первый тайм так и завершился ни в чью пользу — 1:1. Неудивительно, что недовольные результатом главные тренеры клубов произвели в раздевалке сразу по две замены.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев, видимо, еще и эмоционально взбодрил подопечных, которые вышли на второй тайм предельно заряженными и быстро воплотили этот настрой в гол. И если Кордоба немного промахнулся из выгодной позиции, то левый защитник Лукас Оласа максимально использовал фактор неожиданности, когда вихрем налетел на штрафную «Оренбурга», опередил одного оппонента, финтами разбросал второго и с близкой дистанции прошил Сысуева. Зато голкипер спас хозяев, когда Эдуард Сперцян мог уже окончательно закрыть игру.

Гости имели и другие возможности не доводить дело до нервной концовки. Кордоба так просто затерроризировал оренбургскую оборону.

Но и команда Владимира Слишковича до последнего продолжала цепляться за место в премьер-лиге, а на 87-й минуте случилось то, чего, наверное, больше всего боялись кубанцы,— какой-нибудь непредсказуемой ситуации. Мяч после подачи Казымджана Караташа задел руку Тормены и включился VAR на предмет назначения пенальти, но, к счастью для черно-зеленых, видеоарбитры определили, что бразилец не нарушал правила.

«Краснодар» выстоял и одержал тяжелую победу — 2:1, набрав 64 очка. Это значит, что как минимум он сохранит за собой лидерство перед заключительным 30-м туром. А если «Зенит» потерпит поражение в Ростове-на-Дону, то и вовсе досрочно станет чемпионом. Что касается «Оренбурга», то он выбывает в первую лигу.

Александр Ильин