«Зенит» снова обогнал «Локомотив-Кубань»

Санкт-петербургский «Зенит» вновь вышел вперед в полуфинальной серии play-off первенства Единой лиги ВТБ. Подопечные Хави Паскуаля в пятницу выиграли пятый матч с «Локомотивом-Кубанью» со счетом 93:80.

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Напомним, что петербуржцы вели в серии со счетом 2:0, взяв два домашних матча, открывавших серию. Затем, однако, краснодарцы уже в играх на своей площадке положение выровняли. Причем четвертый матч серии они забрали в красивой борьбе, добыв победу в овертайме. В нем из 18 очков, набранных железнодорожниками, 14 пришлись на Патрика Миллера (рекорд результативности лиги для овертаймов).

После столь вдохновляющей развязки краснодарцы, очевидно, отправлялись в Санкт-Петербург в хорошем настроении. Впрочем, помогло это им мало. Команда Андрея Ведищева снова не сумела решить две проблемы. Имена им — Патрик Миллер и Дуэйн Бэйкон. Отметим, что в обоих выигранных «Локомотивом-Кубанью» матчах результативность означенных лидеров «Зенита» удавалось ограничивать. Но в пятницу Бэйкон, которому перед стартом матча был вручен приз MVP регулярного сезона, был в ударе и набрал 30 очков. Чуть-чуть не дотянул до результативности форварда разыгрывающий хозяев Трент Фрейзер. Матч он закончил с 29 очками в активе. Иными словами, Бэйкон и Фрейзер на двоих принесли своей команде, лидировавшей на протяжении всего матча, почти две трети всех набранных очков.

Таким образом, «Зениту» осталось сделать всего шаг, чтобы выйти в финал первенства. Случиться это может уже в понедельник в Краснодаре, где пройдет шестой матч серии. Седьмая игра, если потребуется, состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В финале победителя противостояния «Зенит»—«Локомотив-Кубань» уже ждет ЦСКА, который еще в среду завершил серию против УНИКСа. Армейцы победили в ней со счетом 4:0.

Александр Петров