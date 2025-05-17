Камбала на Дальнем Востоке подорожала на 40% за год

Оптовая цена камбалы на Дальнем Востоке за неделю с 5 по 11 мая выросла на 4,2% — до 125 руб. за кг, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Это единственный вид рыбы, показавший рост. С начала года подорожание составило 27,6%, а в годовом выражении — 40,5%.

Тренд на удорожание сохраняется с середины марта. По динамике камбала уступает только треске, которая с января прибавила в цене 30%. Основная причина роста — сокращение вылова. По данным Рыбного союза, объем добычи с начала года упал на 25% в годовом сравнении.

В «Нацрыбресурсе» рост цен также объясняют увеличением внутреннего спроса, а в Рыбном союзе добавляют влияние экспорта — за рубеж уходит около 25% улова. Дальний Восток обеспечивает 60,3% общероссийской добычи камбалы.

Подробнее — в материале «В камбальных условиях».