Испанская магия, южнороссийский арт и велосипедная культура

В предстоящие выходные ростовчане и гости города смогут посетить концерт-путешествие «Фламенко и Магия Испании», стать участниками марафона «Ростовский велопарад» и окунуться в атмосферу фестиваля «Арт-Ростов». А еще желающие могут сходить в кино, драмтеатр или на выставки. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

17 мая в 18:00 на площадке ресторана Siesta состоится концерт-путешествие с «Фламенко и Магия Испании». В программе: выступление студии Светланы де Марте с новыми номерами, рассказ об Испании от преподавателя Екатерины Новиковой и мини-викторина с призами. Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

18 мая в 15:00 в Ростовском областном музее краеведения состоится концерт скрипичной музыки ансамбля «Кантилена». Выступят студенты Ростовского колледжа искусств класса Тамары Макеевой. В программе прозвучат произведения Чайковского, Щедрина, Изаи, Рахманинова и др. композиторов. Стоимость билетов — 600 руб. (6+)

18 мая в 17:00 в Шолохов-Центре будут давать камерный концерт в рамках арт-фестиваля «Малая Голландия. Переосмысление». В программе — произведения Моцарта и Баха, а также джазовые сольные выступления и дуэты. Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посетить

17 мая в 18:30 в театре драмы им. Горького покажут спектакль «Варшавская мелодия». Студенты Виктор и Гелена случайно встретились в Москве на концерте в консерватории. Она приехала из послевоенной Варшавы учиться камерному пению, он, прошедший войну, учится на винодела. Случайная встреча привела к большой любви. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

18 мая в 18:00 на сцене Молодежного театра — комедия «Старушка на миллион». Сюжет: полицейский патруль преследует группу аферистов, задумавших нажиться за счет одинокой Полли Кларк — «добрейшей женщины с некоторыми странностями». Действие происходит в заброшенном особняке, где живет главная героиня и где ее пытаются сжить со свету. Но старушка остается невредимой. Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

18 мая в 18:00 на сцене Музыкального театра танцуют балет «Эсмеральда». Его придумал балетмейстер Владимир Бурмейстер по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Впервые «Эсмеральду» зрители увидели 75 лет назад — в 1950 году. Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» начались премьерные показы романтической сказки для взрослых «Олень». Андрей — дамский угодник. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Стоимость билетов — от 370 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — романтическое роуд-муви «Туда». Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1500 км на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать миллион эмоций. Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Картина «Группа крови» — военная драма. В ноябре 1943 года фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут «детский приют». Здесь детей используют как доноров крови для раненых немцев. Юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться. Стоимость билетов — от 400 руб. (16+).

Для юных зрителей — мультфильм «Мальчик-дельфин 2». Сюжет: героические подвиги главного героя сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но он чувствует себя одиноким. К тому же, он все еще не знает историю своего происхождения. Стоимость билетов — от 390 руб. (0+).

Вверх

Чем еще можно заняться

В субботу и воскресенье с 11:00 до 20:00 в «ДонЭкспоцентре» продолжит работу выставка предметов искусства Юга России «Арт-Ростов». В экспозиции представлены работы более 300 художников, мастеров и галеристов, более 2 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии и арт-объектов. Кроме того, посетители могут посетить мультимедийный показ «Врубель и его демоны» (серии «Ожившие полотна»). Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

17 мая в 11:00 в Галерее NNN состоится культурный завтрак с Полиной Лариной. Лекция «Истории любви. Гении и музы» посвящена любовным историям Сальвадора Дали и Гала, Чарли Чаплина и Уне О. Нил, Льва Толстого и Софьи Берс. Вход — 1500 руб. (18+)

18 мая в 9:00 с Театральной площади стартует «Ростовский велопарад» — масштабное событие «в поддержку велосипедной культуры в Ростове-на-Дону». Организаторы предупредили, что это не гонка на результат, а спортивный праздник. Участники преодолеют 17 км пути, колонну будут сопровождать волонтеры. Участие бесплатное (6+)

Вверх