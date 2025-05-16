Под завалами обнаружен погибший при взрыве на парафиновом заводе Салавате

Спасателями нашли под завалами тело 46-летного мужчины, погибшего сегодня утром при взрыве на парафиновом заводе Салавате, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

«Объявлена полная ликвидация последствий»,— говорится в пресс-релизе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв и последовавший за ним пожар на заводе произошел сегодня утром. При инциденте пострадали четверо мужчин, трое из которых госпитализированы в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Наталья Балыкова