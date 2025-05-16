В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за ущерба от заморозков. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Главам муниципалитетов поручено до 30 мая предоставить данные о размерах ущерба в министерство сельского хозяйства. Заморозки зафиксированы 27, 28, 29 апреля и 3 мая, с температурами до минус 8-10 градусов.
Пострадали более 30 тыс. гектаров посевов и свыше 2,6 тыс. гектаров садов и ягодников, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений. Ожидается, что урожай фруктов и ягод в этом году будет вдвое ниже прогнозируемого.