Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков осужден на 17 лет

Советский суд Рязани приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова по делу о мошенничестве и получении взяток, сообщает «РИА Новости». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС Игорь Греков

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Следствие считает, что в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки, помогая им заключить госконтракты на поставки медицинского оборудования для больниц в Рязанской области. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. На начальной стадии следствия Греков заявлял, что невиновен, но позже все-таки признал вину и заключил сделку со следствием.

Игорь Греков занял должность вице-губернатора в 2017 году. Он уволился по собственному желанию в 2021-м. Вместе с ним фигурантом по этому делу проходит экс-сенатор от региона Ирина Петина. Как считает следствие, она получала многомиллионные взятки еще с 2011 года, когда работала замминистра регионального минздрава. Объем их уголовного дела превышает 100 томов.

Подробнее — в материале «Ъ».