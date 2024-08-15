Взяток собрали на сто томов

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела бывших вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной. По версии следствия, экс-чиновники получали многомиллионные взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения. Госпожа Петина, считает следствие, занималась этим еще с 2011 года, когда работала замминистра регионального минздрава, а господин Греков — последние несколько лет, вплоть до отставки, последовавшей после пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президента в прямом эфире попросили присвоить Игорю Грекову звание Героя России за якобы проявленное мужество при тушении пожара на складе боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирине Петиной следствие напомнило о взятках более чем десятилетней давности

Фото: РИА Новости Ирине Петиной следствие напомнило о взятках более чем десятилетней давности

Фото: РИА Новости

По данным источников “Ъ”, Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Ирины Петиной и Игоря Грекова, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вскоре фигуранты и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела: следователи уже предупредили, что процедура начнется в самое ближайшее время. По мнению защиты, она займет немало времени, поскольку объем дела превышает 100 томов.

Уголовное дело, фигурантами которого впоследствии стали бывшие сенатор и вице-губернатор, было возбуждено следственным управлением СКР по Рязанской области 22 марта 2022 года и изначально расследовалось в отношении трех предпринимателей, которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

10 июля прошлого года в рамках расследования была задержана Ирина Петина, а спустя три дня — и Игорь Греков. Их, однако, обвинили уже в получении взяток и арестовали. Вскоре бывших чиновников этапировали в Москву, а дело для дальнейшего разбирательства затребовал себе центральный аппарат СКР, получивший также материалы и из следственного департамента МВД.

По версии следствия, Ирина Петина получала незаконные вознаграждения за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения с 2011 по 2014 год на общую сумму более 45 млн руб., когда занимала должность регионального замминистра здравоохранения, а также в 2020 году, будучи членом Совета федерации, на сумму 12,5 млн руб. Деньги она получала, по материалам дела, как лично, так и через посредников.

Господину Грекову вменили две взятки, полученные, по данным СКР, в период его работы вице-губернатором. Суммы следствие пока не называет, по неподтвержденным данным, в одном случае речь шла о 25 млн руб.

Нужно отметить, что показания на экс-чиновников дали сразу несколько предпринимателей.

Одним из них является рязанский бизнесмен Артем Негов, сообщивший как минимум о двух взятках, полученных господами Грековым и Петиной. Изначально предприниматель был помещен в СИЗО, однако после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором его отпустили под домашний арест, а затем и вовсе под запрет определенных действий. Интересно, что по результатам расследования бизнесмену предъявили обвинение по довольно редко используемой в практике ч. 2 ст. 200.5 УК (подкуп члена комиссии по осуществлению закупок в крупном размере), предусматривающей до семи лет заключения. За особо крупную взятку можно получить до 15 лет с огромным штрафом.

По данным защиты предпринимателя, его дело, как и еще трех коммерсантов, также заключивших соглашения о сотрудничестве, после выделения из материалов основного расследования может быть рассмотрено в суде в особом порядке.

Игорь Греков на начальной стадии следствия отрицал вину, однако позже ее все-таки признал. В свою очередь, Ирина Петина оформила явку с повинной. Эти, а также и другие обстоятельства адвокаты бывших чиновников пытались использовать в Басманном районном, а также Московском городском судах, чтобы добиться освобождения своих подзащитных из СИЗО, где те до сих пор находятся. Защита указывала, что поскольку расследование завершено, то их подзащитные никак не могут повлиять на его результаты, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. Других оснований держать их под стражей нет, поэтому в качестве меры пресечения достаточно домашнего ареста. На днях в Мосгорсуде будет рассмотрена очередная жалоба защиты Ирины Петиной и Игоря Грекова на их содержание под стражей. Отметим, что у последнего, как уже побывавшего на СВО и имеющего, по фигурирующим в деле документам, «награды по военной службе», остается возможность в соответствии с недавно принятыми поправками к законодательству еще до суда отправиться в зону боевых действий. Его уголовное преследование будет приостановлено, а за боевые заслуги — и вовсе прекращено.

Стоит отметить, что уроженец Батайска Ростовской области Игорь Греков является куда более известной и медийной фигурой, чем его подельница.

Имея дипломы инженера гидрометеорологического университета и юриста правовой академии Минюста, он был не только чиновником, но и занимался бизнесом и преподавал. А среди его прежних общественных должностей можно выделить руководство попечительским советом ГУФСИН по Ростовской области.

В 2017 году господин Греков перебрался в Рязань, где стал сначала советником губернатора, а затем вице-губернатором — первым зампредом областного правительства. В 2018 году он получил награду от МЧС «Созвездие мужества» в номинации «По зову сердца» за спасение ребенка, тонувшего в пруду неподалеку от его дачи. Господин Греков также часто возил гуманитарную помощь в Донбасс, а во время пандемии стал руководителем областного оперштаба по борьбе с COVID-19. Карьера его резко оборвалась в январе 2021 года, спустя месяц после пресс-конференции президента Владимира Путина. Тогда, как сообщал “Ъ”, одна из местных журналисток рассказала в прямом эфире о подвиге господина Грекова, якобы лично спасавшего людей при тушении пожара на складе боеприпасов в воинской части у поселка Желтухинский. Впрочем, звезду Героя России, которую, как считала журналистка, чиновник заслужил, он так и не получил. Зато в СМИ появились сведения о том, что он якобы в начале 2000-х был судим за мошенничество, а при устройстве на госслужбу «забыл» указать про свою пусть и погашенную судимость.

Что касается Ирины Петиной, то она с 1994 года работала в рязанском облуправлении здравоохранения, а в 2011 году была назначена замминистра здравоохранения. В 2020 году она по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова стала членом Совета федерации от региона, заменив скончавшегося Олега Ковалева. В 2022 году господин Любимов, решивший не идти на новый срок, получил кресло в верхней палате парламента, заменив госпожу Петину.

Сергей Сергеев