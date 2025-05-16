Главы управделами правительства и минприроды Липецкой области уходят в отставку
Министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Галина Рощупкина и начальник управления делами правительства региона Ирина Головлева покидают свои должности. Официальная причина — переход на новые места работы. Об этом сообщили в облправительстве.
До назначения преемников исполнять обязанности руководителей ведомств будут заместители.
В середине апреля исполняющей обязанности министра экономического развития Липецкой области была назначена Лариса Шибина.