Главы управделами правительства и минприроды Липецкой области уходят в отставку

Министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Галина Рощупкина и начальник управления делами правительства региона Ирина Головлева покидают свои должности. Официальная причина — переход на новые места работы. Об этом сообщили в облправительстве.

До назначения преемников исполнять обязанности руководителей ведомств будут заместители.

В середине апреля исполняющей обязанности министра экономического развития Липецкой области была назначена Лариса Шибина.

Юрий Голубь